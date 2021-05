Le aperture spagnole - Real e Atletico si giocano la Liga in novanta minuti. Barça, triste finale

sabato 22 maggio 2021

As

"Nettuno e Cibele"

Atletico Madrid e Real si giocano la Liga oggi in novanta minuti. Zidane ritrova Ramos e Varane, mentre perde Hazard. Di fronte ai blancos ci sarà il Villareal, mentre l'Atletico in trasferta affronterà il Real Valladolid.

Marca

L'Atletico sarà campione se vincerà contro il Valladolid, o se pareggia o perde e non vince neanche il Real Madrid. L'avversario del Cholo ha bisogno di una vittoria per sperare in una carambola che gli permetta di non retrocedere. I blancos sono obbligati a vincere contro il Villareal.

Mundo Deportivo

"Koeman chiede rispetto"

Il tecnico ha lanciato un chiaro messaggio al club alla vigilia dell'ultima gara della Liga: bisogna rispettare l'allenatore e i giocatori. Escono troppe cose che non dovrebbero uscire.

Sport

Il Barcellona oggi chiude il suo campionato sul campo dell'Eibar con l'incognita sul futuro di Leo Messi e su quello di Koeman. Ma in conferenza stampa l'olandese non le ha mandate a dire e ha attaccato il club: nell'ultimo mese non ha sentito la fiducia della società e lo ha detto esplicitamente.