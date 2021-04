Le aperture spagnole - Stasera la finale Athletic-Barça: la Coppa dei re

Le aperture dei maggiori quotidiani sportivi spagnoli in edicola questa mattina fanno riferimento tutti alla finale di Copa Rey che si giocherà questa sera tra Athletic Bilbao e Barcellona.

"Una coppa di rivincita" titola AS riportando come quest'anno le due squadre hanno già lottato per un trofeo, quello della Supercoppa (gara vinta dal Bilbao per 3-2). Il Barcellona vorrà quindi prendersi la sua rivincita.

"Coppa grande" scrive Mundo Deportivo soffermandosi sul fatto che il Barcellona non alza un titolo da due anni e l'Atheltic ha perso cinque finale di questo torneo. Mentre Sport scrive che la voglia di tornare a vincere ed alzare un trofeo in casa Barcellona è tanta.

Marca si concentra sul fatto che questa potrebbe anche essere l'ultima finale che Messi potrebbe giocare con la maglia blaugrana indosso. In dubbio ancora il suo futuro.