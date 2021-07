Le aperture spagnole - Wembleyazo: bravissima Italia, campione d'Europa ai rigori

Sulle prime pagine spagnole di oggi, lunedì 12 luglio 2021, c'è spazio principalmente per la vittoria dell'Italia agli Europei contro l'Inghilterra. Successo arrivato nel tempio inglese di Wembley, per 4-3, ai calci di rigore. Spazio però anche ad altre vicende come il successo di Leo Messi, attaccante del Barcellona, con l'Argentina in Copa America.

Queste tutte le aperture odierne in Spagna:

Marca: "Wembleyazo"

Mundo Deportivo: "Donnarumma congela Wembley"

As: "Bravissima"

Sport: "Italia campeon en los penaltis"