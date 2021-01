Le pagelle di Alaves-Real Madrid 1-4: Kroos e Modric illuminano, Benzema non fa sconti

ALAVES-REAL MADRID 1-4

Marcatori: 15’ Casemiro, 41’ e 69’ Benzema, 45’ Hazard, 60’ Joselu

ALAVES

Pacheco 6 – Si oppone con coraggio al Real. Alla fine deve raccogliere per quattro volte il pallone in fondo al sacco, senza particolari colpe.

Navarro 5,5 – Finisce il primo tempo malconcio e con un cartellino giallo sul groppone. Per questo resta negli spogliatoi. (46’ Lucas Perez 6,5 – Brillante nel ribaltare l’azione e chirurgico sui calci da fermo. Premia lo stacco vincente di Joselu).

Laguardia 5 – Con la struttura fisica che si ritrova soffre ogni volta che viene puntato in velocità. Limiti evidenti in fase di costruzione.

Lejeune 5 – Si concede un pisolino a centro area venendo sovrastato da Casemiro. Distrazione fatale.

Duarte 5,5 – Hazard non è quello dei tempi belli del Chelsea, ma riesce comunque a metterlo in difficoltà. Si arrangia come può.

Aguirregabiria 5 – Male sia in posizione più avanzata, sia quando scala a fare il terzino. Benzema lo porta a spasso prima di chiudere la partita.

Battaglia 5 – Si fa irretire dal palleggio prolungato di Modric e compagni, girando a vuoto per un tempo. (46’ Manu Garcia 5,5 – Falloso, si fa ammonire dopo pochi secondi e rischia pure il rosso).

Pina 5,5 – Prova a mettere un po’ di ordine in mediana ma nonostante le buone intenzioni non riesce ad assolvere il suo compito. (72’ Pons sv)

Rioja 5,5 – Abelardo lo richiama in panchina al termine di un primo tempo privo di iniziative significative. (46’ Borja Sainz 5,5 – Tanto fumo, poco arrosto. Si perde in qualche leziosismo di troppo).

Joselu 7 – Lui il suo dovere lo fa. Pericoloso di testa e con una bella volée. Alla terza occasione non perdona.

Edgar 5 – Pasticcia, gestendo male le ripartenze. E più in generale non regala nessun guizzo degno di nota.

REAL MADRID

Courtois 6 – Sicuro tra i pali e disinvolto con il pallone tra i piedi. Sul gol incassato può farci poco.

Vazquez 6,5 – Più ala che terzino. Batte senza sosta la fascia, facendo partire l’azione del terzo gol.

Militao 6 – Difesa di posizione, tiene botta nel confronto fisico con Joselu ma se lo perde sul gol.

Varane 6,5 – Rischia qualcosa con un intervento goffo ma è l’unica piccola sbavatura di una partita positiva.

Mendy 5,5 – Ingenuo nelle letture, entra spesso fuori tempo invece di temporeggiare. Spreca un bel suggerimento di Modric.

Kroos 7,5 – Disegna dalla bandierina l’assist per l’incornata vincente di Casemiro. Poi sradica un pallone e vede un corridoio invisibile per Hazard.

Casemiro 7 – Presenza rassicurante davanti alla difesa, garantisce equilibrio e sblocca il risultato con un colpo di testa imperioso.

Modric 7 – Il professore croato sale in cattedra dispensando perle di qualità. Palla geniale per Mendy, assist da urlo per Benzema. (77’ Isco sv)

Asensio 6 – Lascia agli altri la ribalta, lavorando per la squadra. Pur senza acuti si rende utile alla causa. (77’ Odriozola sv)

Benzema 7,5 – Centravanti di classe, fa le prove generali colpendo un palo in avvio prima di segnare una meravigliosa doppietta.

Hazard 7 – Perde qualche pallone di troppo, si fa perdonare assistendo con il tacco Benzema e firmando la rete del 3-0. (64’ Vinicius 6 – Sguscia via bene in velocità caricando gli avversari di falli).