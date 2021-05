Le pagelle di Manchester United-Fulham 1-1 - Brillano Cavani e Lemina

Manchester United-Fulham 1-1

Marcatori: 15' Cavani, 76' Bryan

Le pagelle del Manchester United

De Gea 6.5 - Poco può sulla rete di Bryan, bravo, però, in alemo due circostanze.

Wan Bissaka 6 - Si tiene bloccato sulla sua posizione nella prima parte. Regge, anche se con qualche scricchiolio, nella ripresa.

Lindelof 6.5 - Duello rusticano con Cavaleiro e compagni, ma alla fine ne esce vincitore.

Tuanzebe 5.5 - Primo tempo tra luci e ombre. Nella seconda parte, però, fatica in più di una circostanza.

Shaw 6 - Disciplinato, ma nulla più nella prima parte. Attento nella ripresa, soprattutto nel finale.

McTominay 6 - Tiene botta al centrocampo avversario nella prima parte di gara. Costante nell'azione anche nella ripresa. (Dal 62' Rashford 5.5 - )

Fred 5.5 - Opaco, svagato nella ripresa.

Greenwood 6.5 - Fa in modo diligente entrambe le fasi. Con il resto della trequarti si intende bene e crea azioni pericolose. (Dall'87' Diallo s.v. )

Fernandes 6.5 - Pochi lampi, ma di qualità nel primo tempo. Diligente anche nella seconda parte.

Pogba 5.5 - Deludente, appare svogliato soprattutto nella ripresa.

Cavani 7 - Il gol vale da solo il prezzo del biglietto, meravigliosa conclusione da 40 metri. (Dall'87' van de Beek s.v. )

Le pagelle del Fulham

Areola 6 - Si fa beffare da Cavani, per il resto, però, fa buona guardia.

Lemina 7 - Grande gara per l'ex Juventus. Più di un intervento risolutivo.

Adarabioyo 5.5 - Tiene botta in marcatura, gioca molto sull'anticipo. A corrente alternata anche nella ripresa.

Ream 5.5 - Un po' in difficoltà in alcune circostanze, ma riesce a sopperire con esperienze.

Bryan 6.5 - Parte piano, finisce forte con il gol che regala un pari prestigioso.

Zambo Anguissa 6.5 - Fa girare il pallone e appena può si rende pericoloso al tiro.

Reed 6 - Inizio non perfetto, poi via dopo mezz'ora per problemi fisici. (Dal 32' Andersen 6.5 - Buona prova dell'ex Samp in difesa)

Reid 6.5 - Si muove tra le linee, meglio nella ripresa rispetto alla prima parte.

Lookman 5.5 - Prova a spingere nella ripresa, dopo un primo tempo anonimo: non basta. (Dal 89' Tete s.v. - )

Carvalho 6.5 Si integra bene con Cavaleiro, prova significativa in attacco. (Dal 63' Loftus-Cheek 6 - Spezzone di match sufficiente)

Cavaleiro 5.5 - Troppo egoista in alcuni frangenti. Vuole il gol, ma non lo trova.