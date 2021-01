Leicester City, Rodgers: "Per restare in vetta serve fame, e la squadra ne ha"

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester City, ha commentato ai microfoni della BBC Sports la netta vittoria casalinga ottenuta per 2-0 contro il Chelsea: "Abbiamo affrontato una squadra con molto talento e con giocatori eccezionali, ma noi siamo stati molto bravi. Abbiamo lavorato duramente, cosa che devi fare in queste partite. Sono rimasto molto soddisfatto di come abbiamo concluso la gara. Sentivo che nel secondo tempo il nostro blocco difensivo era molto più solido rispetto alla prima frazione, eppure siamo stati ancora minacciosi in fase offensiva. Questo successo dà fiducia ai giocatori. Per restare al vertice sono necessarie voglia e fame e credo che la squadra questa sera le abbia mostrate".