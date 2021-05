Lewandowski nella storia: segna 41 gol in Bundes e batte il record di Gerd Muller

Sembrava una partita maledetta quella di questo pomeriggio per Robert Lewandowski, respinto per novanta minuti dal portiere dell'Augsburg Koubek, polacco come lui. Ma proprio nell'ultima azione della sfida, l'ex attaccante del Borussia Dortmund ha sfruttato una respinta corta del portiere avversario, scartandolo e depositando in rete il 5-2 finale, il suo quarantunesimo gol della stagione Bundesliga, un record. L'attaccante polacco, infatti, aveva raggiunto Gerd Muller in testa a a questa classifica, con quaranta gol messi a segno, ma la rete siglata oggi sigla un nuovo record, che in trentaquattro partite assume significati ancora più incredibili.