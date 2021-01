Liga, Barcellona vittorioso sull'Athletic: 2-1 firmato da Messi e Griezmann

Vittoria di misura e non poco sofferta per il Barcellona contro l’Athletic Bilbao. Dopo le voci relative al suo stipendio faraonico, Messi porta avanti i blaugrana al 20’. In avvio di ripresa, invece, uno sfortunato autogol di Jordi Alba aveva pareggiato i conti. Al 75’ è stato Griezmann a mettere il sigillo sul definitivo 2-1 del Barça. Con questo risultato i catalani si portano a 40 punti, 10 in meno rispetto alla capolista Atletico. I baschi restano invece a metà classifica a 24.