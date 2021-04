Ligue 1, Burak Yilmaz fa impazzire il Lille: da 0-2 a 3-2 con il Lione e primo posto riconquistato

vedi letture

Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato. Lione e Lille hanno dato vita ad una delle partite più belle della Ligue 1, ricca di pathos, di grandi giocate e con un finale incredibile. A metà primo tempo il Lione conduce per 2-0, grazie alle reti di Slimani e all’autogol di José Fonte, che spediscono la squadra del presidente Aulas al terzo posto a -2 dal PSG capolista, con il Lille scivolato al quarto posto. Il doppio svantaggio “sveglia” il Lille, che a fine primo tempo accorcia le distanze con la rete di Burak Yilmaz. La partita che pareva indirizzata d’un tratto torna in equilibrio, e ad inizio ripresa Jonathan David sigla il gol del 2-2. La partita sembra indirizzata verso un pareggio ma nel recupero Burak Yilmaz si invola verso la porta e con un tocco morbido batte Anthony Lopes completando la rimonta e riportando in testa alla Ligue1 il Lille, a +1 dal PSG, a +2 dal Monaco ed escludendo, in maniera definitiva, il Lione dalla lotta al titolo.

Classifica aggiornata

Lille 73; PSG 72; Monaco 71; Lione 67; Lens 56; Marsiglia 55; Rennes 54; Montpellier 47; Nizza 46; Metz 43; Reims e Angers 41; Brest 40; Saint-Etienne 39; Strasburgo 37; Bordeaux 36; Lorient 35; Nantes e Nimes 31; Digione 18.