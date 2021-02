Ligue 1, Kean regala un sorriso a Pochettino: vittoria contro il Nizza e aggancio al Lille

vedi letture

Vince e ritrova la testa della classifica, seppur in coabitazione con il Lille, il Paris Saint Germain di Mauricio Pochettino, che privo di Neymar, Verratti e Di Maria, batte il Nizza per 2-1. A decidere la gara è il gol di Kean nel quarto d’ora finale, dopo che Rony Lopes aveva pareggiato il gol iniziale di Draxler. In attesa della gara di domani del Lille, Pochettino si gode la testa e inizia a pensare all’ottavo di finale di Champions contro il Barcellona di martedì.

CLASSIFICA

Lille 54

PSG 54*

Lione 52

Monaco 48

Rennes 38**

Lens 36

Metz 35

Angers 34

Marsiglia 33***

Bordeaux 32

Montpellier 32

Brest 30

Nizza 29

Reims 28

St. Etienne 26

Strasburgo 25

Lorient 22**

Nantes 19

Digione 15

Nimes 15**

*una partita in più

**due partite in meno

***tre partite in meno