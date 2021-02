Lione, Aulas apre al rinnovo del tecnico Garcia: "Possibile, ma ne parleremo a fine stagione"

vedi letture

In occasione della conferenza stampa in cui ha illustrato i risultati finanziari del Lione, il presidente Jean-Michel Aulas ha parlato anche del futuro di Rudi Garcia aprendo a un rinnovo: “Lo staff tecnico è in carica fino al termine della stagione, ma è possibile che il rapporto venga prolungato. Ho sempre detto che avremmo discusso di questo a fine anno per scoprire quali sarebbero le possibilità per il futuro. La qualificazione in Champions League o un titolo porterebbero a determinate riflessioni”.