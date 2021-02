Lione, Aulas e la suggestione Benzema: "Il suo ritorno realizzerebbe il sogno dei tifosi"

Intervistato da RMC, il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas sogna il ritorno di Karim Benzema. L'attaccante è cresciuto proprio all'OL, prima di trasferirsi nel 2009 al Real Madrid: "Per il momento, non ho Karim. So che l'anno scorso ci sono stati contatti con Juninho. Se la cosa fosse possibile, ovviamente cercheremmo di trovare una soluzione per rendere l'affare possibile. Sarebbe un sogno per tutti i nostri tifosi". Aulas tuttavia aggiunge: "Tutto dipende dai risultati del Real Madrid. E preferisco non crederci troppo per non rimanere nel caso deluso".