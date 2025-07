Ufficiale Lipsia, Jakel rinnova fino al 2027. Subito cessione in prestito in Zweite Bundesliga

Ufficialità in casa Lipsia, che prolunga il contratto di un suo difensore decidendo però di mandarlo a farsi le ossa in Zweite Bundesliga. Si tratta di Frederik Jakel che, rinnovato il suo contratto fino al 2027, è stato girato in prestito all'Eintracht Braunschweig. Di seguito il comunicato ufficiale: "Frederik Jäkel ha prolungato il suo contratto con l'RB Lipsia fino al 2027 e passerà in prestito all'Eintracht Braunschweig, club di seconda divisione, per la nuova stagione . Il club della Bassa Sassonia si è anche assicurato un'opzione di acquisto per il difensore centrale.

Il ventiquattrenne è passato dal Dommitzscher SV Grün-Weiß al settore giovanile dell'RB Lipsia nel 2013, dove ha militato in tutte le fasce d'età. Jäkel ha maturato una preziosa esperienza nella Bundesliga Under 17 e Under 19 e ha assunto la fascia di capitano della squadra A-Juniors dei Red Bulls.

Seguirono diversi prestiti per allenarsi nel settore professionistico: tra il 2020 e il 2022, lo specialista difensivo giocò complessivamente 41 partite (3 gol) per il club di prima divisione belga KV Oostende , dopodiché giocò per l'Arminia Bielefeld (27 partite, 1 gol) nella 2. Bundesliga.

Per la stagione 2023/24, il giocatore originario della Sassonia è passato in prestito biennale all'SV Elversberg, club di seconda divisione . Inizialmente ha collezionato 18 presenze ufficiali con il club del Saarland , prima che una rottura del legamento crociato lo tenesse fuori per un lungo periodo nella primavera del 2024. Ora punta a tornare in campo a Braunschweig".