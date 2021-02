Liverpool-Brighton 0-1, le pagelle: Webster muro invalicabile, Shaqiri e Salah prevedibili

Liverpool-Brighton 0-1

Marcatore: 56' Alzate

LIVERPOOL

Kelleher 6 - Fa da spettatore per tutto il primo tempo, ma nella ripresa un Brighton più spregiudicato lo chiama in causa diverse volte. Non può nulla sul vantaggio di Alzate ma evita il raddoppio con una parata d'istinto su Trossard.

Alexander-Arnold 6 - Fa sentire la sua presenza costante sulla fascia ma le soluzioni offensive dei Reds sono prevedibili e spesso la difesa chiude bene sui suoi cross dalla destra.

Philips 5,5 - Alzate lo coglie impreparato in occasione del vantaggio, e nel complesso non convince pienamente nel confronto con gli attaccanti avversari.

Henderson 6,5 - Presidia il centro della difesa dando un apporto importante anche in termini di grinta. Un paio di interventi da stopper navigato.

Robertson 5,5 - Arrivano pochi pericoli dal settore di sinistra del Liverpool, segnale che i due giocatori di fascia non sono al meglio delle loro possibilità.

Thiago Alcántara 5,5 - Un po' irruento nel gioco, specialmente nella prima frazione. Nella ripresa riesce a giocare con meno nervosismo ma continua ad essere scarso l'apporto in termini di costruzione.

Wijnaldum 5- Si limita al compitino quando servirebbe ben altro al Liverpool. Serata appannata. Dal 19' s.t.: Oxlade-Chamberlain 5,5 - Poco incisivo nei minuti che ha a disposizione.

Milner 6,5 - E' l'unica luce nel centrocampo del Liverpool, oggi generalmente in ombra. Serve palloni interessanti per i compagni in attacco e sa leggere bene le situazioni di gioco.

Salah 6 - Ci si aspetta sempre la magia da parte sua, il colpo ad effetto che risolve una partita. Stasera invece è più "normale" del solito e sbatte spesso con il solido muro difensivo del Brighton.

Firmino 6 - E' da premiare l'impegno con cui cerca la conclusione nonostante le evidenti difficoltà nella costruzione del gioco palesate dal Liverpool. Servirebbe, però, maggiore precisione. Dal 34' s.t.: Jones n.g. - Ha poco tempo da sfruttare ma non riesce a svoltare la gara.

Shaqiri 6 - Sfrutta le sue doti di rapidità per sganciarsi dalle marcature avversarie e cercare il dialogo con i compagni, tuttavia anche nel suo caso sembra mancare qualcosa per dare senso compiuto alle sue idee offensive. Incompleto. Dal 19' s.t.: Origi 6 - Dà il suo contributo numerico più che tattico, ma entra con lo spirito giusto.

BRIGHTON

Sánchez 6 - Non corre particolari pericoli nella prima parte di gara. Nella ripresa qualche intervento spericolato fa correre brividi ai tifosi dei Seagulls. Può andare fiero del record di 4 clean sheet consecutivi.

Webster 7 - Nel primo tempo si occupa quasi di ordinaria amministrazione, nella ripresa invece sale in cattedra e vanifica molte delle iniziative del Liverpool con ottime chiusure difensive.

Dunk 6 - Difende con attenzione e tranquillità nonostante il peso dei nomi che compongono l'attacco avversario. Solido.

Burn 6,5- Copre gran parte del campo, salendo spesso in zona offensiva senza dimenticare di ripiegare in difesa quando si tratta di controllare un certo Salah.

White 6 - Si dedica soprattutto alla fase difensiva, limitando le incursioni oltre la trequarti avversaria.

Gross 6 - Dal suo piede arrivano alcuni suggerimenti illuminanti per i compagni, ma nel complesso non è tra gli elementi più in evidenza del Brighton.

Bissouma 6,5 - Tanti palloni recuperati e smistati con intelligenza, tiene alta l'attenzione fino ai minuti finali non concedendo nulla nel cuore della mediana dei Seagulls.

Alzate 7 - Il gol (in condivisione con Trossard che potrebbe aver deviato leggermente il tiro) nobilita una prestazione votata al lavoro "sporco" di interdizione e ripartenza.

March 7 - Gara di grande sostanza quella dell'esterno del Brighton che produce cross a ripetizione e sa alzare il pressing non appena il Liverpool concede il minimo spazio. Pungente. Dal 23' s.t.: Lallana 6 - Torna nello stadio che è stato suo e contribuisce alla tenuta finale del Brighton.

Maupay 6 - Gioca a beneficio della squadra tenendo sempre impegnato il marcatore avversario, ma non ha mai l'occasione per tentare il colpo personale.Dal 38' s.t.: Connolly n.g.

Trossard 7 - Riesce a mettere in difficoltà più volte la retroguardia dei Reds grazie alla sua velocità unita alla tecnica. Gioca una gara ad alta intensità, in particolar modo nella ripresa, partecipando sempre attivamente alle iniziative offensive. Dal 42' s.t.: Zeqiri n.g.