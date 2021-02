Liverpool-City 1-4, le pagelle: Foden scheggia impazzita, clamorose ingenuità di Alisson

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 1-4

Marcatori: 50', 73' Gundogan (M), 63' Salah (L), 76' Sterling (M), 83' Foden (M)

Alisson 4 - Il Manchester City praticamente, nel secondo tempo, gioca con un uomo in più ovvero l'estremo difensore del Liverpool. L'ex Roma commette due errori inspiegabili, regala due palloni al City che da grande squadra non perdona.

Alexander-Arnold 5 - Sofferenza, specie nel secondo tempo, sulla sua corsia di competenza nel confrontarsi con l'ex di turno Sterling. Il compagno di nazionale lo punta in più di un'occasione avendo spesso la meglio.

Fabinho 5 - Non è la prima volta e non sarà l'ultima da difensore centrale ma oggi soffre tantissimo, suo il fallo da rigore ai danni di Sterling poi fallito da Gundogan. Non dà sicurezza al reparto.

Henderson 6 - Da apprezzare il sacrificio tattico dell'inglese, da mediano a difensore centrale per sopperire all'emergenza. L'azione bassa parte sempre dal suo destro.

Robertson 5,5 - Rispetto ad Alexander-Arnold prova a spingere maggiormente lungo la corsia mancina e fronteggia a viso aperto Mahrez senza lasciare grandi spazi all'ex Leicester. Crolla anche lui nella ripresa. (Dal 85' Tsimikas sv).

Thiago Alcantara 5 - Appannato. Subito un cartellino giallo, fatica nel confronto con Gundogan e non riesce mai a prendersi per mano il Liverpool se non in rari frangenti della sfida.

Wijnaldum 5 - Si piazza davanti alla difesa, poco filtro e poche giocate. Osserva Foden che calcia in porta nell'occasione del gol di Gundogan, pressione passiva dell'olandese.

Jones 6 - Nonostante la giovane età risultata tra i migliori del Liverpool, si sbatte in praticamente tutte le zone del campo. E' il primo a rendersi pericoloso dalle parti di Ederson dopo il vantaggio dei Citizens. (Dal 69' Shaqiri 5 - Entra e non la becca praticamente mai).

Salah 6,5 - Porta la croce, come sempre anche nelle giornate più complicate. Si prende e realizza il calcio di rigore che riporta momentaneamente in parità i Reds, non basta però il suo sacrificio a questo Liverpool.

Firmino 5 - Non ha grandi responsabilità in questa sconfitta anche perché poco servito, asfissiante la pressione di Rodri ai suoi danni. Soltanto un destro pericoloso nel corso del primo tempo, per il resto non si rende mai pericoloso.

Mané 5,5 - Perde il duello ravvicinato con Joao Cancelo, nel secondo tempo però finisce pian piano per estraniarsi dalla manovra dei Reds. Un colpo di testa e nulla più.

MANCHESTER CITY

Ederson 6 - Il Liverpool calcia in porta soltanto dal dischetto, non intuisce la traiettoria di Salah e la sfera termina in rete. Per il resto non è praticamente mai chiamato a sporcarsi i guanti.

Cancelo 6 - Dalle sue parti si aggira un certo Mané, un bel duello con il dieci del Liverpool per il portoghese ex Inter e Juventus che spesso in fase offensiva gioca praticamente da mediano.

Ruben Dias 5 - Serviva un errore del singolo al Liverpool per tornare in partita, è arrivato nel secondo tempo con la trattenuta ingenua del portoghese ai danni di Salah regalando così il pareggio ai Reds.

Stones 6 - Più solido rispetto al compagno di reparto Ruben Dias, sbaglia veramente poco e svetta sempre preciso sui palloni aerei. Gli viene anche annullato un gol nella ripresa.

Zinchenko 6,5 - Funziona l'asse con Sterling lungo la corsia mancina, sempre presente in fase di spinta mentre quando si trova ad affrontare un avversario complicato come a Salah mostra gli artigli.

Bernardo Silva 6,5 - Parte da centrocampista centrale, in fase offensiva si schiera a trequarti e prova a non dare punti di rifermento ai diversi marcatori. Sfrutta l'errore di Alisson per regalare l'assist a Sterling.

Rodri 6,5 - Scolastico ed efficace, solita prova generosa da parte dello spagnolo che fa da filtro davanti alla difesa. Quando c'è da intervenire non si tira indietro e non sbaglia quasi mai.

Gundogan 7,5 - Una stagione da incorniciare per il tedesco, una partita che era cominciata male ma l'ex Borussia Dortmund si è prontamente riscattato. Dopo l'errore dal dischetto nel primo tempo, nella ripresa sigla un doppietta che porta a quota nove il numero di gol segnati in campionato.

Mahrez 5,5 - L'unica nota stonata, insieme a Ruben Dias, della squadra di Pep Guardiola in questa grande vittoria. Sbaglia troppo, non riesce mai a vincere il duello con Robertson. (Dal 72' Gabriel Jesus 6 - Gioca qualche pallone con il risultato ormai in tasca).

Foden 7,5 - Altra invenzione di Pep Guardiola, schierato da centravanti è la scheggia impazzita del Manchester City. Palla al piede diventa imprendibile, da una sua giocata nasce il primo gol di Gundogan e serve l'assist per il tedesco che vale il raddoppio. Nel finale la ciliegina sulla torta con il poker servito al Liverpool.

Sterling 7 - Una partita speciale per il sette del City, ex di turno che non perdona. Sgusciante palla al piede, punta l'avversario e lo salta quasi in automatico. Le azioni più pericolose passano dalle sue giocate e sigla uno dei gol più facili della sua carriera.