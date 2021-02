Liverpool-Man City 1-4, gli errori di Alisson firmano il passaggio di consegne. Gol e highlights

Liverpool-Manchester City di ieri sera sembra aver sancito il passaggio di consegne per il titolo. Reds irriconoscibili rispetto a un anno fa e pur con l'attenuante delle tante assenze in difesa sembrano non essere in grado di contrastare l'avanzata delle dirette concorrenti. Contro la squadra di Guardiola è un disastro, finisce 1-4 e un Alisson in giornata no è colpevole in almeno due reti. Ilkay Gundogan fallisce un calcio di rigore, poi si fa perdonare segnando una doppietta. Sono nove le reti per il centrocampista in questo campionato, mai così prolifico. Sterling e Foden fanno il resto e la rete di Salah su rigore per il momentaneo 1-1 dà solo l'illusione al Liverpool di essere ancora in corsa. La classifica dice Manchester City primo con 50 punti, Liverpool quarto con 40. Per i reds secondo ko casalingo consecutivo e ora si devono guardare dal Chelsea, distante solo un punto.