Liverpool, Mané: "Questa è stata la mia peggior stagione in carriera. Ma non so il perché"

“La mia peggior stagione in carriera”. E’ questo il giudizio che Sadio Mané, attaccante del Liverpool, ha dato del suo rendimento nel corso di una intervista concessa a Canal +. “E’ un’ammissione che credo sia giusto fare - ha detto il giocatore autore di 14 gol in 45 partite -, anche se è difficile per me spiegare cosa sia andato storto. Ho fatto numerosi test ma non so cosa non vada in me. Devo rendermi conto che la vita ha alti e bassi, ma continuerò a lavorare sodo affinché questa situazione finisca il più rapidamente possibile”