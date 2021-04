Liverpool-Newcastle, le pagelle: Jota-Mané spreconi, Willock eroico

Liverpool-Newcastle 1-1

Marcatori: 4' Salah, 95' Willock

Liverpool

Alisson 6 - Un po' troppo leggero in qualche disimpegno, ma abile in uscita.

Alexander-Arnold 6 - Ancora lontano dalla forma migliore, ma cominciano a vedersi sprazzi di classe.

Fabinho 6 - Esce spesso in anticipo, talvolta col brivido. Bene in impostazione.

Kabak 6,5 - Ottimo in marcatura, chiude bene soprattutto su Saint-Maximin.

Robertson 6 - Bene coi cross, suo malgrado l'attacco è inceppato per larghi tratti della gara.

Thiago 6 - Gioca a ritmi bassissimi, ma non sbaglia mai un pallone.

Dal 77' Jones sv -

Wijnaldum 5 - Sembra abbia la testa da un'altra parte, un po' svagato e poco presente.

Salah 6 - Segna, con una bella girata, il gol del vantaggio ma poi si spegne per larghi tratti della gara.

Jota 5 - Spreca due o tre occasioni per raddoppiare. Spuntato.

Dal 58' Milner 5 - Non riesce ad incidere, restando un po' indietro in ogni azione pericolosa.

Mané 5 - Stesso discorso fatto per Jota: troppo impreciso e spento.

Firmino 6 - Generoso e buono come perno da sponda, ma la porta non la vede praticamente mai.



Newcastle

Dubravka 7 - Chiude spesso sugli avversari. Abilissimo in uscita.

Murphy 5 - Un po' troppo bloccato, non fa nulla per farsi vedere in avanti.

Fernandez 6 - Chiude bene su Jota, non facendogli toccare palla.

Clark 4,5 - Il suo errore, davvero assurdo, stava per regalare il raddoppio ad un Liverpool troppo sprecone. Esce gisutamente nella ripresa.

Dal 64' Wilson 7 - Cambia la gara, con diversi palloni pericolosi ed il gol del pari che regala il punto ai suoi.

Dummett 5,5 - Un po' troppo impacciato in alcune diagonali, si lascia scappare spesso Salah.

Ritchie 5 - Perde Salah in marcatura sul primo gol, vanificando una buona gara in proiezione offensiva.

Longstaff 5 - Si divora il pari pur essendo lanciato solo davanti ad Alisson. Da lì si spegne.



Shelvey 6 - Fa girare bene il pallone nel primo tempo, poi viene spostato in difesa e non si vede più.



Almiron 5 - Rallenta la manovra ogni volta che gli arriva il pallone. Un po' anonimo.

Dall'85' Gayle sv -

Joelinton 6 - Tanta generosità, però sbaglia solo davanti ad Alisson il gol del pari.

Dal 61' Wilson 6,5 - Pericoloso, costantemente. Gran senso della porta.

Saint-Maximin 6,5 - Generosissimo, prende anche diversi colpi dagli avversari.