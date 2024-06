Ufficiale Liverpool, non solo Matip e Alcantara: altri calciatori saluteranno Anfield. La nota

Tramite un comunicato ufficiale, il Liverpool ha annunciato l'addio di diversi calciatori: Joel Matip e Thiago Alcantara lasceranno il Liverpool alla scadenza dei loro contratti quest'estate, dopo rispettivamente otto e quattro anni con il club. Ecco il comunicato ufficiale:

Anfield rende omaggio a Joel Matip e Thiago Alcantara

Il difensore centrale Matip ha superato le 200 presenze durante il suo periodo nel Merseyside, segnando 11 gol e ottenendo sette riconoscimenti, tra cui la gloria della Champions League e della Premier League.

Thiago, invece, è sceso in campo 98 volte dopo il suo arrivo dal Bayern Monaco nel 2020, il centrocampista ha sollevato l'Emirates FA Cup e l'FA Community Shield lungo il suo percorso.

Anche il laureato dell'Accademia Adam Lewis, che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Newport County, saluterà dopo la scadenza del suo contratto.

Ha fatto carriera tra le giovanili dei Reds, entrando a far parte per la prima volta a livello U6 e ottenendo il suo debutto da senior giocando l'intera vittoria in FA Cup contro lo Shrewsbury Town ad Anfield nel febbraio 2020.

Melkamu Frauendorf è pronto a lasciare il club quest'estate, con il centrocampista offensivo che è una figura frequente per gli U18 e gli U21 e che ha giocato due volte a livello senior durante i suoi quattro anni con il Liverpool.

Frauendorf ha debuttato sotto Jürgen Klopp come sostituto contro lo Shrewsbury in FA Cup nel gennaio 2022 e più tardi quell'anno ha iniziato lo scontro di Coppa di Lega con il Derby County ad Anfield.

Anche Mateusz Musialowski inizierà un nuovo capitolo della sua carriera, avendo fatto la sua prima apparizione da senior nel Liverpool come sostituto contro lo Sparta Praga a marzo.

Il nazionale giovanile polacco è entrato a far parte del club nell'estate del 2020 ed è stato un membro regolare delle squadre U18 e U21 negli ultimi quattro anni.

A livello di Academy, Nathan Giblin, Francis Gyimah, Luke Hewitson, Niall Osborne e Cody Pennington sono tutti pronti a lasciare i Reds dopo la scadenza dei loro accordi.

Tutti al Liverpool FC ringraziano Joel, Thiago, Adam, Melkamu, Mateusz, Nathan, Francis, Luke, Niall e Cody per tutti i loro contributi e augurano a ciascuno di loro il meglio per il futuro.