Liverpool, Salah sostituito esce contrariato dal campo. E l'agente manda un messaggio criptico

vedi letture

La sostituzione di Mohamed Salah nel corso di Liverpool-Chelsea dopo un'ora di gioco non è passata inosservata, tanto che l'attaccante egiziano non ha fatto molto per nascondere il suo disappunto uscendo piuttosto contrariato. Al termine dell'incontro l'agente del giocatore, Ramy Abbas Issam, ha postato un messaggio criptico attraverso i canali social. Un semplice punto, che ha scatenato in Inghilterra già le prime ipotesi di un addio a fine stagione. Ci si interroga sul rapporto tra il giocatore e Jurgen Klopp e l'interesse dei reds per Jadon Sancho alimenta i rumors. Alla sua quarta stagione al Liverpool, Salah ha raccolto in questa stagione 37 presenze, segnando 24 reti.