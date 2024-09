Ufficiale Lo seguivano Napoli e United, ora rinnova con il Nizza: Bard ha firmato fino al 2028

"OGC Nice è lieta di annunciare il prolungamento di Melvin Bard fino al 2028". Annuncia così il rinnovo del terzino sinistro il club francese, respingendo così le avances dei top club, che anche in estate avevano provato ad acquistarlo. In passato era stato seguito pure da Napoli e Manchester United, di seguito il comunicato integrale:

"Bard da adesso sarà legato al Club fino al 2028. Arrivato nella Contea nell'estate del 2021, Melvin Bard (23 anni) resterà per tre stagioni intere in rossonero. Formatosi a Lione, Melvin ha giocato 117 partite con la Palestra, segnando 3 gol e 4 assist

Uomo da spogliatoio dalla mentalità esemplare, il terzino sinistro, squalificato all'Auxerre ma titolare contro Tolosa e Angers, si sta godendo questo nuovo orizzonte rossonero: 'Sono profondamente legato all'OGC Nice. Anche se nella mia testa non c’è mai stato un dibattito, sono felice di vedere che il club ha fiducia in me attraverso questo prolungamento e che stiamo pianificando insieme a lungo termine. Abbiamo sperimentato molto e continueremo a sperimentare molto. Spero di poter aiutare l'OGC Nice a fare bene e spero che potremo vincere un titolo insieme, per il club e per i nostri tifosi'".