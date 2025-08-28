Ufficiale Los Angeles FC, colpo rumeno per l'attacco: tesserato l'esperto fantasista Baluta

Il Los Angeles FC ha annunciato sui propri canali ufficiali l’arrivo del centrocampista offensivo Alexandru Baluta, svincolato dopo l’esperienza in patria con il FCSB. Il classe ‘93 ha firmato un contratto annuale con opzione per quello successivo con la formazione californiana dove arriva dopo una lunga esperienza in Europa fra Romania, Ungheria e Repubblica Ceca in cui ha totalizzato 82 gol e 56 assist in 439 presenze in prima squadra, vincendo sette titoli di club e ha giocato in diverse competizioni europee. A livello internazionale, Băluță ha segnato un gol in otto presenze con la Romania. L'ultima volta che ha giocato è stato in un'amichevole del 2021 contro l'Inghilterra.

"Alex arriva con una vasta esperienza maturata nei principali campionati europei e nelle competizioni internazionali. - ha dichiarato il co-presidente e direttore generale dell'LAFC, John Thorrington - Abbiamo ritenuto importante aggiungere un'altra opzione offensiva a un gruppo già forte per aumentare le nostre possibilità di vincere trofei quest'anno. Le qualità offensive e la versatilità di Alex saranno risorse preziose per la nostra squadra, ed è stato incoraggiante vedere che è entusiasta quanto noi di questa opportunità."

Băluță è il terzo acquisto offensivo dell'LAFC quest'estate. In precedenza, la squadra aveva acquisito due giocatori dalla Premier League inglese: l'attaccante Son Heung-Min per una cifra record (Tottenham Hotspur) e il centrocampista Andrew Moran in prestito (Brighton & Hove Albion).