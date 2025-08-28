Ufficiale Ascoli, ecco Corradini dallo Spezia. Ha sottoscritto un contratto biennale coi marchigiani

La notizia, come avevamo anticipato, era nell'aria da tempo, ma andavano ancora definiti dei dettagli, che si sono adesso risolti, perché l'Ascoli ha annunciato di aver tesserato Giovanni Corradini, che è arrivato nelle Marche a titolo definitivo dallo Spezia: con la formazione della famiglia Passeri, il centrocampista classe 2002 ha sottoscritto un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Ecco la nota ufficiale diffusa dal club:

"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Spezia Calcio per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Giovanni Corradini.

Centrocampista di Orvieto, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili di Perugia e Fiorentina; con la Primavera viola ha vinto la Coppa Italia per tre anni consecutivi e una Supercoppa. In Serie C ha vestito le maglie di Pro Vercelli e Ternana, club quest’ultimo con cui la stagione scorsa ha raggiunto la finale playoff.

A Corradini, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027, il benvenuto del Club con l’augurio di poter raggiungere i migliori traguardi sportivi nel suo percorso in bianconero".

Ha fatto seguito anche il comunicato dello Spezia: "Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all'Ascoli Calcio 1898, le prestazioni sportive del centrocampista classe 2002, Giovanni Corradini.

A Giovanni vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".