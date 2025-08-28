Ufficiale Giugliano, in prestito dal Pescara c'è Milan. Saluta invece Minelli: va al Foggia. I dettagli

Ne avevamo parlato ieri, e ora arriva l'ufficialità, perché Alessandro Minelli saluta il Giugliano, per trasferirsi al Foggia, dove arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Questa la nota:

" Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Minelli. Il difensore centrale vestirà la maglia rossonera fino al 30 giugno 2026.

Nato a Monza il 23/07/1999, dopo aver giocato nella Primavera dell’Inter e del Pescara, ha vestito, tra le altre, le maglie di Trapani, Cosenza, Bari, Virtus Francavilla e Giugliano collezionando 4 presenze in serie B e oltre 140 in serie C. Domenica scorsa, nella gara Giugliano – Potenza ha vestito la maglia campana dal primo minuto.

Il calciatore è già a disposizione di mister Delio Rossi.

Benvenuto Alessandro".

Ma per una partenza un arrivo, perché il club campano comunica di aver acquisito in prestito dal Pescara il difensore classe 2006 Matteo Milan:

"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Pescara Calcio 1936, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Matteo Milan, difensore classe 2006.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter. Nell’anno 2023/2024 si trasferisce in Serie D al Sangiuliano. Nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Ravenna, totalizzando 40 presenze complessive e centrando la vittoria della Coppa Italia Serie D e la promozione in Serie C. In estate il trasferimento al Pescara, neo promosso in Serie B.

Benvenuto!".