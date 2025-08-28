Ufficiale Kumbedi saluta Fonseca, vola al Wolfsburg in prestito: "Bundesliga grande sfida per me"

Cresciuto in Francia, nelle giovanili del Le Havre, per poi spiccare il volo nell'Olympique Lione e dopo un anno di lavoro sotto la guida di Paulo Fonseca, Sael Kumbedi all'età di 20 anni ha deciso di cambiare. Infatti il terzino destro francese classe 2005 è approdato in prestito in Bundesliga, per la prima volta, e al Wolfsburg. "Il trasferimento in Bundesliga è una grande sfida per me. Non vedo l’ora di conoscere tante persone nuove e di mettere le mie qualità al servizio del Wolfsburg. Fin dal primo colloquio, il club mi ha trasmesso sensazioni molto positive", ha raccontato ai canali ufficiali del club tedesco.

Comunicato ufficiale

"Il VfL Wolfsburg si è rinforzato nel ruolo di terzino destro con l’ingaggio di Saël Kumbedi, 20 anni. Il nazionale francese Under 21 si trasferisce in Bassa Sassonia in prestito dall’Olympique Lione, club della Ligue 1. Il difensore alto 1,75 m indosserà la maglia numero 26 con i “Lupi”. Wolfsburg rappresenta la sua prima esperienza al di fuori della Francia.

Il terzino destro ha trascorso tre anni nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, il club più titolato di Francia (dal 2015 al 2018), ma ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con Le Havre AC, prima di trasferirsi al Lione nell’estate del 2022. Con l’OL ha già collezionato 62 presenze ufficiali: 52 in Ligue 1, sei in Coppa di Francia e quattro in Europa League.

Il 20enne si è fatto notare anche a livello internazionale fin da giovanissimo. Ha rappresentato tutte le selezioni giovanili francesi a partire dall’Under 17, totalizzando 47 presenze con Les Bleuets".