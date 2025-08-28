Ufficiale Foggia, Orlando saluta il rossonero e passa alla Cavese. Ha firmato un biennale

Lo avevamo anticipato proprio nel pomeriggio, e ora arriva l'ufficialità del tutto, perché Francesco Orlando è un nuovo giocatore della Cavese: l'attaccante ha salutato definitivamente il Foggia, per firmare un contratto biennale - valido quindi fino al 30 giugno 2027 - con la formazione blufoncé allenata da mister Fabio Prosperi.

Di seguito, la nota dei campani:

"Cavese 1919 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Foggia 1920 le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Orlando.

Nato a Taranto il 1 Ottobre 1996, è cresciuto nei settori giovanili di Francavilla e Vicenza prima di iniziare la sua carriera tra i grandi da giovanissimo in Serie D con Metapontino e Chieti nella stagione 2014/15.

Tra i professionisti una lunga carriera con le maglie di Maceratese, Vicenza, Salernitana, Sambenedettese, Juve Stabia, Alessandria, Siena e Taranto, con circa 230 presenze.

Lo scorso anno al Foggia 34 match e 2 gol.

Indosserà la maglia numero 24.

Si è legato al club biancoblu sino al 30 Giugno 2027.

Benvenuto Francesco!".

Ha seguito poi anche il comunicato del Foggia: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver ceduto a titolo definitivo l’attaccante rossonero Francesco Orlando alla Cavese.

Il club desidera ringraziare Francesco per l’impegno e la dedizione dimostrati con la nostra maglia e gli augura le migliori fortune, sia professionali che personali".