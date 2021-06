Luca Zidane festeggia la promozione col Rayo e la dedica al padre: "Non ci siamo mai arresi"

Luca Zidane festeggia la promozione ne LaLiga del Rayo Vallecano. Il figlio d'arte e portiere biancorosso ne ha parlato così a Movistar Tv dopo il 2-0 nella finale di ieri contro il Girona: "Non ci sono parole, abbiamo lavorato tutto l'anno per raggiungere la prima divisione e non ci siamo mai arresi. Siamo tutti molto felici per questa impresa. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Dedico questa promozione a tutta la mia famiglia, che mi ha sempre supportato da vicino", ha dichiarato l'ex Real Madrid.