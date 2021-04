Luis Henrique e i cambi in panchina del Marsiglia: "Mi hanno destabilizzato, è cambiato tutto"

Luis Henrique è arrivato solo l'estate scorsa all'Olympique Marsiglia, ma ha già conosciuto tre allenatori differenti: "Sono stato particolarmente destabilizzato dai cambi in panchina", ha spiegato durante un'intervista a La Provence. "Con Villas-Boas parlavano portoghese ed è stato più facile per me capire le istruzioni. Ora parliamo in spagnolo, ma anche in inglese o francese. Poi l'aspetto tattico e l'intensità degli allenamenti non sono gli stessi".