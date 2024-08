Ufficiale Luka Sucic lascia il Salisburgo e si trasferisce alla Real Sociedad

Luka Sucic, cresciuto nel Red Bull Salisburgo per otto anni fino a diventare un giocatore della prima squadra, lascia il club spagnolo per trasferirsi alla Real Sociedad.

La carriera in Austria

Il 21enne dotato di un notevole piede sinistro gioca nel Salisburgo dall'età di 13 anni, attraversando tutte le fasce d'età della Red Bull Football Academy (vincendo tre titoli). Dopo di che, il fantasista ha fatto 26 presenze per l'FC Liefering (segnando sei gol e fornendo otto assist) prima di apparire per l'FC Red Bull Salisburgo. Oltre 128 presenze con 18 gol e 19 assist più tre titoli di campionato e due coppe più tardi - il dieci volte nazionale croato sta lasciando i nostri Red Bulls nel giro di quasi ottavi anni per unirsi alla Real Sociedad, i nostri avversari nella fase a gironi della UEFA Champions League la scorsa stagione.

Le parole del direttore sportivo Bernhard Seonbuchner sull'operazione:

"Luka Sucic è con noi da molti anni ed è un esempio lampante di come i giocatori possono crescere al Red Bull Salisburgo. Ha attraversato tutte le fasce d'età all'accademia ed è diventato un giocatore chiave per noi nel suo tempo, con apparizioni alla Coppa del Mondo e a Euro 2024 già alle spalle. Siamo molto orgogliosi di sapere che Luka giocherà in un campionato europeo di alto livello in futuro. Seguiremo i suoi progressi da lontano e gli auguriamo tutto il meglio e tanta fortuna!".