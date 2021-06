Maglia dedicata a Maradona per l'Argentina, che pareggia 1-1 contro il Cile. Segna Sanchez

Nella prima partita dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, l'Argentina ha voluto omaggiare el Pibe de Oro con una maglia speciale, in ricorda del Diez, con una sua fotografia stampata poco sopra il petto e la data di nascita di Maradona, il 1960, e il simbolo dell'infinito. L'Albiceleste è scesa in campo contro il Cile per le qualificazioni alla prossima coppa del mondo, pareggiando contro la Nazionale di Martin Lasarte per 1-1. In rete Messi, dal dischetto, e Alexis Sanchez dell'Inter, che sigilla il risultato sul pareggio.