Man City, Guardiola: "Mi piace come stiamo giocando, lotteremo fino alla fine per il titolo"

Manchester City da solo in vetta alla Premier League dopo la settima vittoria consecutiva, ottenuta sul campo del West Bromwich. Il manager dei Citizens Pep Guardiola è soddisfatto dopo il 5-0 di stasera: "È stata una buona prestazione. Abbiamo cercato di mettere i giocatori nelle migliori condizioni per esprimersi, restando umili e concentrati per fare ciò che dovevamo fare e rispettare i nostri avversari. Lotteremo fino alla fine per il titolo perché il la Premier è un torneo difficile. Mi piace il modo in cui stiamo giocando, tutti sono coinvolti nel gioco offensivo e creiamo tante occasioni per segnare. É importante arrivare in area e creare occasioni. Adesso avremo uno o due giorni liberi e poi ci prepareremo per lo Sheffield United".