Man City, svelata la maglia home: c'è il riferimento al gol di Aguero al QPR nel 2012

Il Manchester City ha svelato la maglia home per la nuova stagione. Continua la partnership con Puma, si punta sulla semplicità col celeste a dominare, accompagnato dal bianco sotto le ascelle. All'interno della maglia compare la scritta 93:20, riferimento al minuto e i secondi in cui il Kun Aguero segnò il gol decisivo contro il QPR che valse la vittoria della Premier League nel 2012 riportando gli sky blues sul tetto d'Inghilterra dopo 44 anni.

A Different City! 💙

Introducing our 21/22 @pumafootball home kit! 🤩

Tap below to shop now! 👇

🔷 #ManCity | https://t.co/STUnh8Ltox

— Manchester City (@ManCity) July 14, 2021