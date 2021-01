Manchester City, derby e quarta finale di fila in Coppa di Lega: gol e highlights dell'incontro

vedi letture

Chiamatela "Manchester City Cup". I citizens vincono il derby contro il Manchester United e accedono per il quarto anno consecutivo alla finale di Coppa di Lega inglese, denominata "Carabao Cup" per motivi di sponsorizzazione. Dall'avvento della famiglia Mansour la squadra ha vinto per ben 5 volte la competizione. Stones e Fernandinho sono gli autori delle due reti che hanno permesso alla squadra di Pep Guardiola di espugnare "Old Trafford". Finale contro il Tottenham, in programma a Wembley il 25 aprile. Di seguito gol e highlights dell'incontro: