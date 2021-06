Manchester City, Fernandinho: "Qui ho tutto quel che mi serve. Orgoglioso di aver rinnovato"

vedi letture

Fernandinho ha affidato al canale ufficiale del Manchester City le sue prime parole dopo il rinnovo per un'altra stagione: "Sono orgoglioso perché ho ancora l'opportunità di far vedere il mio valore in campo e so che non è facile restare ad alti livelli a 35-36 anni, giocando intensamente ogni tre giorni. Credo che Manchester e il Regno Unito in generale possano darti tutto quello di cui hai bisogno: educazione, assistenza medica e la tranquillità necessaria per vivere nel miglior modo possibile".