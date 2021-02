Manchester City, Guardiola: "Contento di battere record. 200 vittorie? Meglio deve ancora venire"

Contro lo Swansea in FA Cup è arrivata la 15esima vittoria consecutiva, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola commenta il passaggio del turno dopo il 3-1 di oggi: "Avevo la sensazione che potessero crearci pericoli, erano temibili in attacco: avevano una grande aggressività, ma noi siamo stati bravi a costruire occasioni da gol. Peccato non averle concretizzate tutte, ma sono soddisfatto. Siamo orgogliosi dei 15 successi di fila, i record sono lì per essere battuti: non è facile nell'era moderna raggiungere una striscia così lunga, siamo felici per il club".

Oggi è arrivato a 200 vittorie alla guida del City.

"Sono tante, ma davanti a noi ne abbiamo altrettante: il meglio deve ancora venire, speriamo che sia soltanto l'inizio di una nuova striscia".