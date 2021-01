Manchester City, Guardiola: "Vittoria importante, contento per Stones"

vedi letture

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato dopo il match vinto per 4-0 contro il Crystal Palace. Queste le sue parole: "Siamo stati bravi, pazienti e incisivi, il Crystal Palace, all'inizio, ha difeso bene. Una vittoria importante, sono contento. Commettiamo pochi errori in difesa, quest'anno va bene. Stones e Dias si aiutano e sono bravi. Contento in particolare per Stones, se la merita una serata così".