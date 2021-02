Manchester City, Gundogan rivela: "Xavi e Iniesta due modelli. Avrei voluto giocare con loro"

In un’intervista rilasciata a Goal il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan ha ammesso di essersi ispirato a due centrocampisti in particolare e di aver cercato di copiare il più possibile da essi: “Xavi e Iniesta mi hanno fatto sempre una grande impressione, sono stati il cardine del Barcellona per molti anni e ho sempre cercato di imparare il più possibile da loro. - continua il tedesco – Mi sarebbe piaciuto giocare con loro in un centrocampo a tre, ma non posso lamentarmi della mia carriera perché ho giocato con grandi campioni, e continuo a farlo, con le maglie di Borussia Dortmund, City e con la Nazionale”.