Manchester United, a caccia di un nuovo portiere: piace Oblak dell'Atletico

Il Manchester United è pronto a tuffarsi nel mercato. I Red Devils starebbero già sondando il terreno per un nuovo portiere. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, nella lista ci sarebbe anche Jan Oblak ma l’estremo difensore dell'Atletico Madrid sarebbe troppo costoso per le casse del club inglese. Malgrado questo la dirigenza starebbe approfondendo la questione cercando di trovare una soluzione per regalare a Solskjaer un nuovo portiere per la prossima stagione.