Manchester United, per Jadon Sancho è pronta l'iconica maglia numero sette

Secondo quanto riferito da Metro per il neo acquisto Jadon Sancho, appena arrivato dal Borussia Dortmund per una cifra attorno ai 90 milioni di euro, è pronta la maglia più iconica del Manchester United. Si tratta della numero 7, che nell’ultima stagione è stata indossata da Edinson Cavani. Un maglia che fin dagli anni ‘60 è stata sulle spalle della stella dei Red Devils: da George Best a Cristiano Ronaldo passando per Byan Robson, Eric Cantona e David Beckham.