Manchester United, Rashford non chiude all'addio: "Sono un fan di Real e Barcellona"

Marcus Rashford può lasciare il Manchester United? Difficile ipotizzarlo già in questa sessione di mercato, ma intervista in esclusiva dal The Guardian, l'attaccante dei Red Devils e della nazionale inglese non ha chiuso la porta ad un futuro all'estero, soprattutto in Spagna: "Un mio addio? Mai dire mai. Sono una grande fan di Real Madrid e Barcellona, perché hanno sempre avuto i migliori giocatori del mondo e hanno sempre giocato un calcio che attrae molto. Tutto il mondo guarda le partite di Real e Barcellona".