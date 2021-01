Marcelino si perde il gol del Getafe dopo pochi secondi: urgenza o voglia di evitare Bordalas?

vedi letture

L'Athletic Club di Marcelino ha battuto 5-1 il Getafe nella sfida giocata ieri sera. Gli ospiti erano passati in vantaggio grazie a un gol realizzato dopo pochi secondi da Cucurella. Una rete che sicuramente avrà fatto arrabbiare l'ex tecnico del Valencia, anche se in quel momento non era ancora in panchina. Marcelino ha fatto il suo ingresso in campo durante i festeggiamenti della formazione di Bordalas e in Spagna molti credono che questo ritardo sia dovuto ai cattivi rapporti tra i due allenatori. Il mister dei baschi avrebbe volontariamente evitato di incrociare quello ospite, così come ha fatto a fine partita, quando è rientrato negli spogliatoi un minuto prima del fischio finale. Marcelino ha giustificato il tutto con una semplice "urgenza" fisiologica.