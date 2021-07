Marsiglia, in arrivo Guendouzi dall'Arsenal. Visite mediche fissate per la prossima settimana

Il Marsiglia ha trovato l'accordo con l'Arsenal per il trasferimento in Francia del centrocampista clsse '99 Matteo Guendouzi. Il franco-marocchini, secondo quanto riferito da footmercato, arriverà in prestito con opzione d'acquisto fissata a circa 10 milioni di euro e già all'inizio della prossima settimana sarà a Marsiglia per le visite mediche di rito.