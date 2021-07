Marsiglia scatenato, Longoria pensa ad altri 2 colpi: il sogno è Coutinho, poi anche Umtiti

Inter, Milan, Leicester e adesso anche l'Olympique Marsiglia. C'è la fila per Philippe Coutinho e il club francese prova a guadagnare posizioni sfruttando gli ottimi rapporti tra Mateu Alemany e Pablo Longoria, che si conoscono bene avendo lavorato insieme a Valencia. Il Marsiglia non è interessato solo al brasiliano: Sampaoli ha chiesto un altro difensore e secondo Esportiu Samuel Umtiti potrebbe essere il nome giusto per accontentare l'ex CT di Cile e Argentina. Il francese, così come l'ex Liverpool, è nella lista degli "indesiderati" dei catalani, quei giocatori cioè da cedere per fare cassa e potersi muovere con maggiore libertà sul mercato.