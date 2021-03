Masina convocato dal Marocco: "Hanno creduto in me. Ho fatto un regalo a mia madre"

Adam Masina, ex terzino del Bologna, ha raccontato a Stadio la scelta di accettare la convocazione della nazionale del Marocco: "Il CT e il suo secondo sono venuti fino a Londra per convincermi e ho capito che credevano in me, che c'era un progetto ambizioso. Ho chiesto tempo: più passava e più sentivo l'entusiasmo crescere dentro. Così ho deciso di giocare per il Marocco. L'ho fatto anche per mia madre, per farle questo regalo sperando di renderla orgogliosa".

Serie A o Inghilterra? "Il calcio italiano mi manca ma il livello della Premier è interessante. Lasciare l'Italia non è stato facile, così come decidere di mettersi in gioco per tentare nuove esperienze e ampliare il proprio bagaglio. A volte ci penso e rifarei tutto perché mi ha aperto nuovi orizzonti. Ma il costo da pagare è alto: stare lontano da casa, famiglia e amici".