Ufficiale Mateu Morey cerca riscatto e torna in Spagna: ha firmato con il Maiorca

vedi letture

Il primo acquisto del Maiorca 2024/25 è un giocatore di grande esperienza nonostante la giovane età. Mateu Jaume Morey Bauzà, dopo aver lasciato il Borussia Dortmund, si trasferisce nel club delle Baleari da svincolato e firma un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per altre due stagioni.

Morey, classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e si è trasferito in Germania nel 2019. Dopo cinque anni e 32 presenze totali in prima squadra, è il momento per lui di ritornare a casa per essere di nuovo protagonista dopo stagioni difficili.