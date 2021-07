Messi da oggi è svincolato, Sport: "Ma ha già detto sì al rinnovo e resterà al Barcellona"

Senza fretta, ma anche senza soste. Lionel Messi da oggi è ufficialmente svincolato, ma la trattativa per il rinnovo del suo contratto col Barcellona è già in fase avanzata. Lo sottolinea il quotidiano catalano Sport, secondo il quale le due parti vogliono arrivare a un accordo il prima possibile. Tra Laporta e la Pulga c'è un ottimo rapporto e si aspetta solamente di trovare la formula giusta per soddisfare le aspirazioni sportive ed economiche del crack argentino, che ha sempre richiesto un Barça competitivo e un progetto vincente.

Leo, in ogni caso, avrebbe già detto "sì" al nuovo accordo coi blaugrana e, non appena saranno definiti tutti i dettagli, arriverà quindi anche l'ufficialità tanto attesa della sua permanenza. Per Sport su questo non ci sono dubbi.