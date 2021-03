Messi e Fabregas di nuovo assieme negli USA? Per la CBS decisive le mogli dei due

vedi letture

Secondo CBS Sports il futuro di Lionel Messi, attualmente al Barcellona, e Cesc Fabregas, ora al Monaco, potrebbe essere in una squadra di MLS. Decisive in questo senso sarebbero le mogli dei due calciatori, che sono molto amiche e starebbero progettando un futuro oltreoceano per loro e i mariti che potrebbero così ritrovarsi a giocare assieme dopo la comune militanza in terra catalana. Non è detto però, sottolinea il media statunitense, che sia già dalla prossima stagione, ma in un futuro non troppo lontano Fabregas e Messi sono destinati a vestire la stessa maglia negli USA.