Messi entra e cambia il volto del Barcellona: 3-2 al Betis, i gol e gli highlights

vedi letture

Il Barcellona ottiene tre punti d'oro nel posticipo con il Betis e riaggancia al secondo posto i rivali storici del Real Madrid. Un match ricco di colpi di scena, che ha visto gli andalusi andare in vantaggio con Iglesias e pareggiare i conti dopo che i catalani avevano ribaltato il risultato, per poi soccombere definitivamente al primo gol in maglia blaugrana di Trincao. Da sottolineare l'impatto di Lionel Messi, entrato al 57' e in gol due minuti più tardi, propiziando anche l'autorete di Ruiz. Di seguito i gol e gli highlights: