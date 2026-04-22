Mikautadze incantato da Cherki: "È anche più forte di Yamal: lo spagnolo non è così completo"

Georges Mikautadze, ex talento dell'Olympique Lione oggi protagonista nella Liga con la maglia del Villarreal, ha avuto l'opportunità di condividere lo spogliatoio con Rayan Cherki e di affrontare sul campo il fenomeno del Barcellona, Lamine Yamal. In un recente intervento, l'attaccante del "Sottomarino Giallo" ha lanciato un paragone destinato a far discutere, mettendo il suo ex compagno di squadra davanti alla giovane stella blaugrana.

Per Mikautadze il talento del City è più completo

Secondo Mikautadze, chi ama il calcio non può che restare incantato davanti a giocatori del genere, ma ritiene che il talento del Lione sia superiore a quello dello spagnolo. La ragione risiederebbe nella completezza tecnica: pur riconoscendo il valore di Yamal, l'attaccante ha sottolineato come il barcellonista non possieda la stessa sensibilità con entrambi i piedi mostrata da Cherki.

Cherki calciatore totale e perfettamente ambidestro

All'interno di un documentario trasmesso da Canal+, Mikautadze ha descritto Cherki come un calciatore totale e perfettamente ambidestro. Ha poi esaltato la sua visione di gioco, la capacità di finalizzare e di servire assist, oltre alla maestria nel battere i calci d'angolo e le punizioni, concludendo che, per doti tecniche e versatilità, l'ex compagno non teme confronti.