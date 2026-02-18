LaLiga, il Villarreal stende il Levante ed è terzo: decide Mikautadze

Il Villarreal continua la sua corsa verso una qualificazione alla prossima Champions League e nel recupero della sedicesima giornata di campionato batte per 1-0 il Levante grazie a una rete di Mikautadze a inizio ripresa. Con questo successo il club stacca l’Atletico Madrid e si porta a quota 58 punti, dieci meno del Barcellona secondo e dodici meno della capolista Real Madrid. Il Levante invece resta al penultimo posto con 18 punti, sette meno del Rayo Vallecano che rappresenta la quota salvezza in questo momento.