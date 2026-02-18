LaLiga, il Villarreal stende il Levante ed è terzo: decide Mikautadze
TUTTO mercato WEB
Il Villarreal continua la sua corsa verso una qualificazione alla prossima Champions League e nel recupero della sedicesima giornata di campionato batte per 1-0 il Levante grazie a una rete di Mikautadze a inizio ripresa. Con questo successo il club stacca l’Atletico Madrid e si porta a quota 58 punti, dieci meno del Barcellona secondo e dodici meno della capolista Real Madrid. Il Levante invece resta al penultimo posto con 18 punti, sette meno del Rayo Vallecano che rappresenta la quota salvezza in questo momento.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca